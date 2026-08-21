Atelier de création de photophore en fleurs séchées, Centre culturel L’Odyssée, Valenciennes

Informations pratiques

Atelier de création de photophore en fleurs séchées Samedi 3 octobre, 15h00 Centre culturel L’Odyssée Nord

pour abonnés Myriade

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Lors de cet atelier, les participants seront guidés pas à pas pour réaliser un photophore délicat et personnalisé, mêlant douceur, nature et poésie. Avec L’Atelier Fleurs & Sens

Centre culturel L’Odyssée 180 rue Lomprez 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France +33 (0)3 27 22 46 60 https://myriade.valenciennes-metropole.fr/accueil/valenciennes_odyssee https://www.facebook.com/centreculturelodyssee.valenciennes [{« type »: « link », « value »: « http://myriade.valenciennes-metropole.fr »}] Depuis 2016, le Centre culturel L’Odyssée offre un accès à la culture dans un quartier en reconstruction. Le lieu accueil un espace médiathèque, une salle de spectacle et une Micro-folie avec un musée numérique et un Mini-Lab. Toute l’année, il est proposé des activités littéraires, artistiques, artisanales, ludiques, numériques, sportives, théâtrales et musicales. Le lieu est accessible en transport en commun (bus, navette, tram) et en voiture (stationnement gratuit)

Biblis en folie 2026

©Atelier Fleurs et sens