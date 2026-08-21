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Visite nocturne au fil des lanternons, office du tourisme de valenciennes, Valenciennes

vendredi 18 septembre 2026 · office du tourisme de valenciennes · Valenciennes

Visite nocturne au fil des lanternons, office du tourisme de valenciennes, Valenciennes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
office du tourisme de valenciennes
Adresse
12 place verte valenciennes
Ville
59300 Valenciennes
Département
Nord
Tarif
sans réservation

Visite nocturne au fil des lanternons Vendredi 18 septembre, 20h30 office du tourisme de valenciennes Nord

sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Suivez votre guide à travers un parcours lumineux qui permet de relier le Musée des Arts et de l’Archéologie aux anciennes académies de la rue de Paris. Une balade nocturne artistique, poétique et inspirante.
Départ à l’Office de Tourisme (Mont de Piété – 12 Place verte)
Vendredi 18 septembre 2026 à 20h30
Durée 1h

office du tourisme de valenciennes 12 place verte valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France
Suivez votre guide à travers un parcours lumineux qui permet de relier le Musée des Arts et de l’Archéologie aux anciennes académies de la rue de Paris. Une balade nocturne artistique, poétique et à …

©OTCVM

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