atelier de création de poupée de papier Bibliothèque Valeyre Paris

Dans le cadre du temps fort sur le vêtement organisé dans les bibliothèques, nous proposons un atelier pour apprendre aux enfants à faire des habits à des poupées qu’ils auront fait avec du papier.

Atelier pour les 5-8 ans.

Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place.

Vous pouvez suivre toutes nos activités sur le compte Instagram de la bibliothèque Valeyre

comment créer des vêtements pour tes poupées

Le samedi 06 juin 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place.

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T12:00:00+02:00

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Valeyre et trouvez le meilleur itinéraire

