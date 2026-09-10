Atelier de création en autonomie, Louvre-Lens, Lens

Informations pratiques

Atelier de création en autonomie 19 et 20 septembre Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Mon petit théâtre de papier

Conçu pour s’adapter à différents âges et niveaux, cet atelier invite à composer une petite scène en volume. Il permet d’expérimenter le découpage, le collage et le passage de la composition à plat à la troisième dimension, tout en découvrant les grandes caractéristiques du théâtre.

Pour tous

Enfants accompagnés d’un adulte

Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30

Durée moyenne de l’atelier : 30 min

Rendez-vous à la médiathèque.

En accès libre, dans la limite des places disponibles. Un temps d’attente est possible en cas d’affluence.

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d ́accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.

Mon petit théâtre de papier

© Alex Dinaut