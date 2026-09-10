La Comédie-Française au Louvre-Lens, Louvre-Lens, Lens

Informations pratiques

La Comédie-Française au Louvre-Lens 19 et 20 septembre Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Comédie-Française est invitée au musée du Louvre-Lens, dans l’espace Mezzanine (-1), pour une exposition exceptionnelle consacrée à ses collections de peintures et de sculptures. Encore largement méconnu, ce patrimoine artistique est présenté à travers une vingtaine d’œuvres retraçant la naissance et l’évolution de la Maison de Molière. Pour la première fois, des œuvres habituellement dispersées dans les différents espaces du bâtiment historique parisien sont réunies et offertes au regard du public.

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d ́accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.

La Comédie-Française est invitée au musée du Louvre-Lens, dans l’espace Mezzanine (-1), pour une exposition exceptionnelle consacrée à ses collections de peintures et de sculptures. Encore largement…

© Coll. Comédie-Française