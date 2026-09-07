Les secrets de la conservation des œuvres en Galerie du temps, Louvre-Lens, Lens

Informations pratiques

Les secrets de la conservation des œuvres en Galerie du temps 19 et 20 septembre Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette visite, conçue pour toutes et tous, permet de découvrir les œuvres sous l’angle de leur matérialité et de leur conservation, en regardant avec précision une sélection de peintures et sculptures.

Samedi et dimanche à 10h15, 10h45, 11h15, 11h45, 12h15, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 et 17h00

Adaptée à tous publics

Durée : 45 minutes

Rendez-vous dans le hall, au point de départ des visites guidées.

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d ́accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.

Cette visite, conçue pour toutes et tous, permet de découvrir les œuvres sous l’angle de leur matérialité et de leur conservation, en regardant avec précision une sélection de peintures et sculptures.

© Louvre-Lens / Frédéric Iovino