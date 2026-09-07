Informations pratiques

Balade « Sur les traces de l’Europe » à Lens Samedi 19 septembre, 10h00 Gare de Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Au cours d’une balade d’environ 5 kilomètres, l’équipe de la Maison de l’Europe de Douai vous fera découvrir des lieux dans Lens co-financés par l’Union européenne. De l’Université d’Artois au stade Bollaert, en passant par le Musée du Louvre-Lens, venez découvrir comment l’Union européenne impacte votre quotidien.

Gare de Lens Place du Général de Gaulle, 62300 Lens Lens 62300 Centre-Ville Pas-de-Calais Hauts-de-France 03.27..88.82.13 https://europedouai.eu https://www.instagram.com/europedouai/ [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8DB8-IJdJ66fL1iykDm9B3It7R3Qk_TwWkVfjGmvjuTL7DQ/viewform?usp=publish-editor »}] La gare de Lens constitue le départ de la balade « Sur les traces de l’Europe »

Au cours d’une balade d’environ 5 kilomètres, l’équipe de la Maison de l’Europe de Douai vous fera découvrir des lieux dans Lens co-financés par l’Union européenne.

© Maison Douaisienne de l’Europe