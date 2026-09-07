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Balade « Sur les traces de l’Europe » à Lens, Gare de Lens, Lens

samedi 19 septembre 2026 · Gare de Lens · Lens

Balade « Sur les traces de l’Europe » à Lens, Gare de Lens, Lens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Gare de Lens
Adresse
Place du Général de Gaulle, 62300 Lens
Ville
62300 Lens
Département
Pas-de-Calais

Balade « Sur les traces de l’Europe » à Lens Samedi 19 septembre, 10h00 Gare de Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Au cours d’une balade d’environ 5 kilomètres, l’équipe de la Maison de l’Europe de Douai vous fera découvrir des lieux dans Lens co-financés par l’Union européenne. De l’Université d’Artois au stade Bollaert, en passant par le Musée du Louvre-Lens, venez découvrir comment l’Union européenne impacte votre quotidien.

Gare de Lens Place du Général de Gaulle, 62300 Lens Lens 62300 Centre-Ville Pas-de-Calais Hauts-de-France 03.27..88.82.13 https://europedouai.eu https://www.instagram.com/europedouai/ [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8DB8-IJdJ66fL1iykDm9B3It7R3Qk_TwWkVfjGmvjuTL7DQ/viewform?usp=publish-editor »}] La gare de Lens constitue le départ de la balade « Sur les traces de l’Europe »
Au cours d’une balade d’environ 5 kilomètres, l’équipe de la Maison de l’Europe de Douai vous fera découvrir des lieux dans Lens co-financés par l’Union européenne.

© Maison Douaisienne de l’Europe

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