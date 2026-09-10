Visite atelier adulte technique, Louvre-Lens, Lens
samedi 19 septembre 2026 · Louvre-Lens · Lens
Informations pratiques
Visite atelier adulte technique Samedi 19 septembre, 10h15 Louvre-Lens Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00
Peinture sur miroir
Après une observation des reflets que propose l’architecture intérieure et extérieure du musée, ainsi qu’une découverte de certaines œuvres de la Galerie du temps, le miroir remplace la toile du peintre en atelier et devient support d’expression plastique.
À partir de 16 ans
Samedi
10h15
Durée : 2h30
Rendez-vous dans le hall du musée
Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d ́accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.
Peinture sur miroir
© Louvre-Lens / Frédéric Iovino
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