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Stands métiers du musée, Louvre-Lens, Lens

samedi 19 septembre 2026 · Louvre-Lens · Lens

Stands métiers du musée, Louvre-Lens, Lens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Louvre-Lens
Adresse
99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France
Ville
62300 Lens
Département
Pas-de-Calais

Stands métiers du musée 19 et 20 septembre Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les professionnels vous révèlent leurs secrets !
Au quotidien, l’équipe de médiation, professionnels aux formations complémentaires, imagine des activités, crée des ateliers, ou conçoit des supports de visites, parfois des mois avant un événement. Elle travaille main dans la main avec les équipes de conservation et de régie des œuvres, qui préparent, organisent et mettent en scène les expositions.
Retrouvez-les dans le hall pour discuter avec eux de ces métiers passionnants. De petits défis et activités vous attendent !
Pour tous
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
En accès libre
Rendez-vous dans le hall du musée

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d ́accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.
Les professionnels vous révèlent leurs secrets !

© Louvre-Lens / Frédéric Iovino

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