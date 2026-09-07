Visites du Centre de conservation du Louvre à Liévin, Louvre-Lens, Lens
samedi 19 septembre 2026 · Louvre-Lens · Lens
Informations pratiques
Visites du Centre de conservation du Louvre à Liévin 19 et 20 septembre Louvre-Lens Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Le Centre de conservation du Louvre à Liévin et le Louvre-Lens proposent des visites exclusives du site qui accueille désormais les réserves du Louvre. Une entrée exceptionnelle dans cet espace habituellement fermé au public, en compagnie des professionnels en charge des lieux et d’un médiateur du musée.
Pour tous, conseillé à partir de 8 ans, document d’identité demandé
Samedi et dimanche
Départs du Louvre-Lens à 10h15, 10h45, 11h15, 11h45, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30
Le trajet entre le Louvre-Lens et le Centre de conservation de Liévin s’effectue en groupe, à pied. Compter 15-20 minutes de déplacement.
Sur place, la visite dure 1h.
Rendez-vous dans le hall du musée
Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d ́accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.
Le Centre de conservation du Louvre à Liévin et le Louvre-Lens proposent des visites exclusives du site qui accueille désormais les réserves du Louvre. Une entrée exceptionnelle dans cet espace fermé…
© Architecte RSHP_Paysagiste Mutabilis Paysage et Urbanisme_JoasSouza
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