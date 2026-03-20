Atelier de création en papier – Le personnage et son habit Bibliothèque Gutenberg Paris

Avant les avatars et autres « sims » – il y avait la poupée en papier!

Voici un atelier parents / enfants où vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, choisir des personnages dans toutes leurs diversités, créer des vêtements pour les habiller, imaginer des accessoires et des histoires qui vont avec.

Sur inscription, à partir de 6 ans.

Venez en famille participer à un temps ludique autour de la création de vêtements et de personnages à habiller – le tout en papier !

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Tout public. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T16:30:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr



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