Valence

Atelier de cuisine adulte De Paris à Tokyo

100 avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Embarquez pour un voyage gourmand au pays du Soleil-Levant et découvrez des recettes savoureuses et faciles à réaliser chez vous !

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100 avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr

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English :

Embark on a gourmet voyage to the land of the Rising Sun and discover tasty recipes that are easy to prepare at home!

L’événement Atelier de cuisine adulte De Paris à Tokyo Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme