Atelier de cuisine adulte De Paris à Tokyo Valence
Atelier de cuisine adulte De Paris à Tokyo Valence samedi 2 mai 2026.
Valence
Atelier de cuisine adulte De Paris à Tokyo
100 avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Embarquez pour un voyage gourmand au pays du Soleil-Levant et découvrez des recettes savoureuses et faciles à réaliser chez vous !
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100 avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
Embark on a gourmet voyage to the land of the Rising Sun and discover tasty recipes that are easy to prepare at home!
L’événement Atelier de cuisine adulte De Paris à Tokyo Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
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