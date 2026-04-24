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Atelier de cuisine adulte Mezze libanais Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Atelier de cuisine adulte Mezze libanais Ateliers de cuisine Come and Cook Valence jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Ateliers de cuisine Come and Cook

Adresse : 100 Avenue Victor Hugo

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 60 60 60

Valence

Atelier de cuisine adulte Mezze libanais

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:00:00
fin : 2026-05-07 20:00:00

Date(s) :
2026-05-07

Atelier Mezze Libanais Un festin plein de saveurs !
Embarquez pour un voyage gourmand au cœur du Liban ! Vos papilles vont adorer découvrir ces petites merveilles à partager entre amis ou en famille.
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15  contact@come-and-cook.fr

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English :

Lebanese Mezze workshop ? A feast full of flavors!
Embark on a gourmet journey to the heart of Lebanon! Your taste buds will love discovering these little wonders to share with friends or family.

L’événement Atelier de cuisine adulte Mezze libanais Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme

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