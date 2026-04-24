Atelier de cuisine adulte Mezze libanais Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Valence

Atelier de cuisine adulte Mezze libanais

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-07 20:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Atelier Mezze Libanais Un festin plein de saveurs !

Embarquez pour un voyage gourmand au cœur du Liban ! Vos papilles vont adorer découvrir ces petites merveilles à partager entre amis ou en famille.

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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr

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English :

Lebanese Mezze workshop ? A feast full of flavors!

Embark on a gourmet journey to the heart of Lebanon! Your taste buds will love discovering these little wonders to share with friends or family.

L’événement Atelier de cuisine adulte Mezze libanais Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme