Atelier de cuisine adulte Mezze libanais Ateliers de cuisine Come and Cook Valence
Atelier de cuisine adulte Mezze libanais Ateliers de cuisine Come and Cook Valence jeudi 7 mai 2026.
Valence
Atelier de cuisine adulte Mezze libanais
Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:00:00
fin : 2026-05-07 20:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Atelier Mezze Libanais Un festin plein de saveurs !
Embarquez pour un voyage gourmand au cœur du Liban ! Vos papilles vont adorer découvrir ces petites merveilles à partager entre amis ou en famille.
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
Lebanese Mezze workshop ? A feast full of flavors!
Embark on a gourmet journey to the heart of Lebanon! Your taste buds will love discovering these little wonders to share with friends or family.
L’événement Atelier de cuisine adulte Mezze libanais Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
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