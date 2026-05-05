Atelier de cuisine gauloise : démonstration et dégustation – Centre Inrap de Parçay-Meslay, Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay, Parçay-Meslay

Atelier de cuisine gauloise : démonstration et dégustation – Centre Inrap de Parçay-Meslay Vendredi 12 juin, 16h00 Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026, venez participer à un atelier exceptionnel de démonstration et de dégustation de cuisine gauloise. A travers différents plats, vous pourrez goûter des plats typiques de cette période, préparés devant vous par un cuisinier spécialisé dans la cuisine historique. Des archéologues de l’Inrap seront aussi présents pour expliquer les sources archéologiques qui ont conduit à ces recettes.

Tous les autyres ateliers seront aussi à découvrir dès le vendredi 16 heures.

Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay 400 rue Emile Dewoitine, Parçay-Meslay Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

JEA

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