Cueillettes Chapeau de Paille – Les Jardins de Meslay, Les Jardins de Meslay, Parçay-Meslay

Cueillettes Chapeau de Paille – Les Jardins de Meslay 1 – 7 juin Les Jardins de Meslay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Votre cueillette avec vue sur la grange de Meslay.

La Cueillette Les Jardins de Meslay est à Parçay-Meslay en Indre et Loire (37). Elles se situe à 5km au nord de Tours sur la RN10. Site idéal pour observer la grange de Meslay, ferme fortifiée du XIIIème siècle, en faisant sa cueillette de fruits et légumes.

Une cueillette sur des champs de blé.

En 1995, Nicolas Sterlin, ingénieur horticole de formation reprend une exploitation agricole traditionnelle et la transforme en cueillette de fruits et légumes pour offrir aux Tourangeaux les plaisirs de cueillette libre service. Il étend ses connaissances agronomiques à la culture des gourmandises du potager en cultivant avec soin et en choisissant les techniques les plus adaptées à la qualité du sol et au contexte climatique de la région

20 ans plus tard, la cueillette Les Jardins de Meslay, couvre 15 hectares et propose de nombreuses variétés de fruits et légumes dans une grande diversité d’espèces mais aussi des fleurs.

A l’entrée de la cueillette, comme dans toutes les cueillette Chapeau de Paille, nous mettons à votre disposition des brouettes, chariots, paniers et barquettes et hop vous partez à la découverte des champs et vergers. Ici, l’origine locale est une évidence et vous verrez qu’il n’y a rien de meilleur qu’une fraise ou une tomate tout juste cueillie à maturité. Notre volonté est de vous faire retrouver le vrai goût des produits au prix le plus juste.

Au fil des mois, générallement d’avril à mi-novembre, vous pourrez savourer nos fruits et légumes sélectionnés pour leurs qualités gustatives et cultivés dans le respect d’une agriculture durable.

La cueillette Les Jardins de Meslay est réputée pour la grande variété de ses récoltes et les saveurs de ses productions.

A la cueillette Les Jardins de Meslay au fil des saisons, vous pouvez cueillir des tomates, des fraises plein champs ou en jardins suspendus (à hauteur d’homme), ramasser des pommes de terre, faire des bouquets de lys. Pendant l’été des framboises, des groseilles et des cassis et à partir de la fin du mois d’août les premières pommes puis les mirabelles.

Les clients des Jardins de Meslay savent qu’ici ils vont aussi trouver des variétés anciennes de tomates, des courges butternuts ou des potimarrons.

Seul ou en famille, pour votre marché de fruits et légumes ou une soudaine envie de faire des confitures, nous serons heureux de vous croiser dans nos allées.

N’hésitez pas à nous poser des questions sur nos variétés ou nos techniques agricoles.

Soucieux d’expliquer aux enfants comment poussent les légumes nous accueillons les écoles et les centres de loisirs de mi-mai à octobre. Renseignez vous !

Les Jardins de Meslay La Carqueterie 37210 Parcay Meslay Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Créées il y a 40 ans par cinq agriculteurs, les Cueillettes Chapeau de Paille sont devenues un acteur clé des circuits courts grâce à leurs valeurs et à la mise en commun de leurs savoir-faire.

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