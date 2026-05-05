Visite du centre et découverte des métiers de l’archéologie – Centre Inrap de Parçay-Meslay, Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay, Parçay-Meslay

Visite du centre et découverte des métiers de l’archéologie – Centre Inrap de Parçay-Meslay 12 – 14 juin Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026, venez découvrir le nouveau centre de recherches archéologiques de l’Inrap, à Parçay-Meslay, inauguré en septembre 2025. Vous pourrez observer les laboratoires des archéologues, les nouvelles technologies utilisées pour analyser le mobilier archéologique découvert sur les fouilles et rencontrer des archéologues pour discuter de leur métier et de leurs découvertes.

Découvrez différents ateliers autour de la céramique, de la carpologie, de l’archéologie sur le bâti, une archéomaquette, etc.

Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay 400 rue Emile Dewoitine, Parçay-Meslay Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

JEA

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