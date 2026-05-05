Jeux de plateau autour de l’archéologie et de l’histoire – Centre Inrap de Parçay-Meslay, Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay, Parçay-Meslay
Jeux de plateau autour de l’archéologie et de l’histoire – Centre Inrap de Parçay-Meslay, Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay, Parçay-Meslay vendredi 12 juin 2026.
Jeux de plateau autour de l’archéologie et de l’histoire – Centre Inrap de Parçay-Meslay 12 – 14 juin Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00
Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026, venez découvrir l’archéologie et l’histoire à travers de nombreux jeux de plateau, animés par des archéologues de l’Inrap.
Vous pourrez aussi découvrir de nombreux autres ateliers autour des différents métiers de l’archéologie.
Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay 400 rue Emile Dewoitine, Parçay-Meslay Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
JEA
© Inrap
À voir aussi à Parçay-Meslay (Indre-et-Loire)
- Cueillettes Chapeau de Paille – Les Jardins de Meslay, Les Jardins de Meslay, Parçay-Meslay 1 juin 2026
- Atelier de cuisine gauloise : démonstration et dégustation – Centre Inrap de Parçay-Meslay, Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay, Parçay-Meslay 12 juin 2026
- Visite du centre et découverte des métiers de l’archéologie – Centre Inrap de Parçay-Meslay, Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay, Parçay-Meslay 12 juin 2026
- Ouverture exceptionnelle du Centre de recherches archéologiques Inrap de Parçay-Meslay, Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay, Parçay-Meslay 12 juin 2026