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Jeux de plateau autour de l’archéologie et de l’histoire – Centre Inrap de Parçay-Meslay, Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay, Parçay-Meslay

Jeux de plateau autour de l’archéologie et de l’histoire – Centre Inrap de Parçay-Meslay, Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay, Parçay-Meslay

Jeux de plateau autour de l’archéologie et de l’histoire – Centre Inrap de Parçay-Meslay, Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay, Parçay-Meslay vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay

Adresse : 400 rue Emile Dewoitine, Parçay-Meslay

Ville : 37210 Parçay-Meslay

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Jeux de plateau autour de l’archéologie et de l’histoire – Centre Inrap de Parçay-Meslay 12 – 14 juin Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026, venez découvrir l’archéologie et l’histoire à travers de nombreux jeux de plateau, animés par des archéologues de l’Inrap.
Vous pourrez aussi découvrir de nombreux autres ateliers autour des différents métiers de l’archéologie.

Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay 400 rue Emile Dewoitine, Parçay-Meslay Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
JEA

© Inrap

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