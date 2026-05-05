Jeux de plateau autour de l’archéologie et de l’histoire – Centre Inrap de Parçay-Meslay, Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay, Parçay-Meslay

Jeux de plateau autour de l’archéologie et de l’histoire – Centre Inrap de Parçay-Meslay 12 – 14 juin Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026, venez découvrir l’archéologie et l’histoire à travers de nombreux jeux de plateau, animés par des archéologues de l’Inrap.

Vous pourrez aussi découvrir de nombreux autres ateliers autour des différents métiers de l’archéologie.

Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay 400 rue Emile Dewoitine, Parçay-Meslay Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

JEA

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