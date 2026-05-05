Ouverture exceptionnelle du Centre de recherches archéologiques Inrap de Parçay-Meslay, Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay, Parçay-Meslay

Ouverture exceptionnelle du Centre de recherches archéologiques Inrap de Parçay-Meslay 12 – 14 juin Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026, l’Inrap ouvre exceptionnellement son nouveau Centre de recherches archéologiques de Parçay-Meslay. Venez découvrir le travail des archéologues à travers de nombreux ateliers organisés dans les locaux inaugurés en septembre 2025.

Jeux de plateau autour de l’histoire et l’archéologie, archéomaquette, céramologie de l’antiquité à nos jours, archéologie du bâti, etc.

Et le vendredi de 16 à 21 heures uniquement : démonstrations, ateliers et dégustations de cuisine gauloise !

Centre de Recherches Archéologiques de Parçay-Meslay 400 rue Emile Dewoitine, Parçay-Meslay Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

European Archaeology Days

© Alexandre Dupeyron, Inrap