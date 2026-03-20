Atelier de customisation Sashiko Bibliothèque Amélie Paris
Atelier de customisation Sashiko Bibliothèque Amélie Paris samedi 6 juin 2026.
Le sashiko, c’est un type de broderie, typiquement japonais,
qui se réalise avec un seul point très simple, et un fil de couleur
blanche sur un tissu sombre.
Participez à cet atelier de customisation de vêtement en famille. Réparez ou décorez votre vêtement préféré grâce à la technique du sashiko.
Le samedi 06 juin 2026
de 15h00 à 15h00
gratuit
Inscription par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T15:00:00+02:00
Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7
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