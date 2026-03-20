Atelier de customisation Sashiko Bibliothèque Amélie Paris

Le sashiko, c’est un type de broderie, typiquement japonais,

qui se réalise avec un seul point très simple, et un fil de couleur

blanche sur un tissu sombre.

Participez à cet atelier de customisation de vêtement en famille. Réparez ou décorez votre vêtement préféré grâce à la technique du sashiko.

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 15h00

gratuit

Inscription par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T15:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7



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