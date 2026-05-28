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Atelier de danse Martha Graham Dance Compagny Le Centre Pompidou-Metz Metz

Atelier de danse Martha Graham Dance Compagny Le Centre Pompidou-Metz Metz

Atelier de danse Martha Graham Dance Compagny Le Centre Pompidou-Metz Metz dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Le Centre Pompidou-Metz

Adresse : 1 parvis des Droits-de-l'Homme

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Metz

Atelier de danse Martha Graham Dance Compagny

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Cet atelier propose une immersion au cœur du langage corporel emblématique développé par la chorégraphe Martha Graham.Conduit par Marzia Memoli, danseuse historique de la Martha Graham Dance Company, il offre aux participants un accès privilégié aux techniques de Martha Graham et à son principe fondateur de contraction and release .Tout public
10  .

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

Led by Marzia Memoli, historic dancer with the Martha Graham Dance Company, this workshop offers participants privileged access to Martha Graham’s techniques and her founding principle of contraction and release .

L’événement Atelier de danse Martha Graham Dance Compagny Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ

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