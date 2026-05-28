Atelier de danse Martha Graham Dance Compagny Le Centre Pompidou-Metz Metz
Atelier de danse Martha Graham Dance Compagny Le Centre Pompidou-Metz Metz dimanche 21 juin 2026.
Metz
Atelier de danse Martha Graham Dance Compagny
Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Cet atelier propose une immersion au cœur du langage corporel emblématique développé par la chorégraphe Martha Graham.Conduit par Marzia Memoli, danseuse historique de la Martha Graham Dance Company, il offre aux participants un accès privilégié aux techniques de Martha Graham et à son principe fondateur de contraction and release .Tout public
10 .
Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Led by Marzia Memoli, historic dancer with the Martha Graham Dance Company, this workshop offers participants privileged access to Martha Graham’s techniques and her founding principle of contraction and release .
L’événement Atelier de danse Martha Graham Dance Compagny Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ
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