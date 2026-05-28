Atelier de danse Martha Graham Dance Compagny Le Centre Pompidou-Metz Metz

Metz

Atelier de danse Martha Graham Dance Compagny

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Cet atelier propose une immersion au cœur du langage corporel emblématique développé par la chorégraphe Martha Graham.Conduit par Marzia Memoli, danseuse historique de la Martha Graham Dance Company, il offre aux participants un accès privilégié aux techniques de Martha Graham et à son principe fondateur de contraction and release .Tout public

10 .

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Led by Marzia Memoli, historic dancer with the Martha Graham Dance Company, this workshop offers participants privileged access to Martha Graham’s techniques and her founding principle of contraction and release .

L’événement Atelier de danse Martha Graham Dance Compagny Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ