Atelier de danse Oser danser sur scène Maison de quartier Maison Rouge Vitré
Atelier de danse Oser danser sur scène Maison de quartier Maison Rouge Vitré lundi 25 mai 2026.
Vitré
Atelier de danse Oser danser sur scène
Maison de quartier Maison Rouge 2B Allée du Mail Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 14:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-25
L’association les Comédiens du Dimanche vous propose un atelier de danse à Vitré avec Julia Baxova, danseuse et chorégraphe. L’atelier “Oser danser sur scène” aura lieu le 25 mai 2026 (lundi de Pentecôte).
Horaires 14h 17h
Tarif danseuse danseur solo 25€ + 6€ d’adhésion
Tarif binôme 40€ + 12€ d’adhésion
Un stage d’expression pour mieux connaître son corps et pour oser danser en public.
Objectifs de l’atelier
– Se reconnecter avec les différentes parties de son corps
– S’approprier une palette de mouvements proposés par Julia ainsi que vos mouvements naturels
– Improviser en musique, seul.e ou en binôme, tout en étant guidé.e par Julia
A travers l’atelier de 2h45 animé par Julia Baxova qui aime partager sa passion et sa compréhension de la danse et de la musique. Elle s’appuie sur la danse Blues qu’elle adapte à chaque élève.
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Maison de quartier Maison Rouge 2B Allée du Mail Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 70 31 25 17
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English :
L’événement Atelier de danse Oser danser sur scène Vitré a été mis à jour le 2026-05-08 par OT VITRE
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