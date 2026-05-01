Atelier de danse Oser danser sur scène Maison de quartier Maison Rouge Vitré

Vitré

Atelier de danse Oser danser sur scène

Maison de quartier Maison Rouge 2B Allée du Mail Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 14:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

L’association les Comédiens du Dimanche vous propose un atelier de danse à Vitré avec Julia Baxova, danseuse et chorégraphe. L’atelier “Oser danser sur scène” aura lieu le 25 mai 2026 (lundi de Pentecôte).

Horaires 14h 17h

Tarif danseuse danseur solo 25€ + 6€ d’adhésion

Tarif binôme 40€ + 12€ d’adhésion

Un stage d’expression pour mieux connaître son corps et pour oser danser en public.

Objectifs de l’atelier

– Se reconnecter avec les différentes parties de son corps

– S’approprier une palette de mouvements proposés par Julia ainsi que vos mouvements naturels

– Improviser en musique, seul.e ou en binôme, tout en étant guidé.e par Julia

A travers l’atelier de 2h45 animé par Julia Baxova qui aime partager sa passion et sa compréhension de la danse et de la musique. Elle s’appuie sur la danse Blues qu’elle adapte à chaque élève.

Inscription sur HelloAsso .

Maison de quartier Maison Rouge 2B Allée du Mail Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 70 31 25 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier de danse Oser danser sur scène Vitré a été mis à jour le 2026-05-08 par OT VITRE