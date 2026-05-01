Vitré

Fête de la nature à Vitré

Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-18

La nature est en fête à Vitré !

À l’occasion de la 20e édition de la Fête de la Nature, organisée du 20 au 25 mai partout en France, la Ville de Vitré et Vitré Communauté proposent un programme d’animations gratuites destiné à sensibiliser le public à la richesse du patrimoine naturel local.

Inscriptions aux animations via ce lien https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed2Mhhe3t4teV8v_j8qCL_4mfIp3t7h3ZnFlkYuG-zyV_yZA/viewform

18 mai 2026 Pause nature avec la LPO

De 12h30 à 13h15, offrez-vous une parenthèse nature au cœur même de votre zone d’activité. Accompagné d’une animatrice de la LPO, partez à la découverte des richesses naturelles souvent insoupçonnées qui vous entourent au quotidien.

20 mai 2026 (Re)découvrez les plantes autrement

De 9h30 à 11h30 la Ville de Vitré et l’association Marjolaine proposent une animation nature le 22 mai 2026 au Jardin du Parc (Herbarium) à Vitré. D’une durée de 2h et ouverte à tout public (à partir de 8-10 ans), elle pourra accueillir jusqu’à 28 participants. Au programme jeux sensoriels autour des plantes, dégustation de tisanes, découverte des carrés du jardin et quiz sur les auxiliaires du potager. L’objectif est de sensibiliser aux usages des plantes et à la biodiversité, tout en partageant des pratiques simples de jardin naturel.

20 mai 2026 Explorer la biodiversité du marais du Val de Vilaine

De 14h à 15h30 , venez à la découverte du marais humide du Val de Vilaine, avec ses occupants papillons, libellules, oiseaux…

L’association naturaliste Vitré-Tuvalu vous fera découvrir la vie qui grouille dans cette zone humide. Tous vos sens seront activés écouter, voir, sentir et peut-être toucher !

22 mai 2026 La cour d’école de Jean Guéhenno l’histoire d’une cour qui se transforme

De 18h à 20h venez découvrir ce qu’est une cour Oasis, comment ont-elles été réalisées et les bienfaits procurés à la fois aux enfants et à la biodiversité ! Un stand Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sera présent pour vous présenter la démarche ABC présente sur le territoire vitréen depuis février 2026, ainsi que pour répondre à toutes vos questions !

22 mai 2026 Au cœur de la nature urbaine le Val de Beauvais

De 18h à 19h, l’association Vitré-Tuvalu fera découvrir les richesses de ce site urbain, entretenu par les agents des espaces verts, où l’on trouve des arbres centenaires de notre bocage, des prairies naturelles avec le petit peuple de papillons, sauterelles et autres insectes.

23 mai 2026 La fleur de sureau de la cueillette aux usages

De 10h à 11h, l’association Tous au Verger ! vous propose de découvrir cette plante et participer à une cueillette de fleurs pour en faire de délicieuses recettes (séchées pour infusion, sirop, limonade, gelée,…). .

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 43 53

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English :

L’événement Fête de la nature à Vitré Vitré a été mis à jour le 2026-05-10 par OT VITRE