Atelier de décoration de pain d’épices Munster
samedi 12 décembre 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Atelier de décoration de pain d’épices
Place du Marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 15:00:00
fin : 2026-12-12 17:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Les enfants, soyez créatifs en mettant la main à la pâte pour décorer votre propre pain d’épices.
Une association propose un atelier pour les enfants où ils pourront décorer leur propre pain d’épices.
Les pains d’épices sont en vente au chalet de l’association le jour même. .
Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu
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English :
Kids, get creative and decorate your own gingerbread.
L’événement Atelier de décoration de pain d’épices Munster a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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