Informations pratiques

Munster

Club Vosgien Ihringen et Lilienthal

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 08:30:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

6 h 30 de marche, 17 km, 530 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Dimanche 6 septembre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée à IRINGEN et LILIENTHAL. Paysages variés entre vignobles et vergers du Kayserstuhl, chaîne de montagnes d’origine volcanique. Le Totenkopf (557 m) domine la plaine du Rhin et l’arboretum de l’Ilienthal vaut le détour.

Départ à 8 h 30 place de la Gare à Munster en covoiturage, repas tiré du sac. 6 h 30 de marche, 17 km, 530 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide André KEMPF tel 06 08 45 77 42 andrekempf@orange.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 45 77 42 andrekempf@orange.fr

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English :

6.5-hour hike, 17 km, 530 m elevation gain, difficulty level 3/5 (hiker).

L’événement Club Vosgien Ihringen et Lilienthal Munster a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster