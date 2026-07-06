Informations pratiques

Munster

Club vosgien Sondernach Petit Ballon

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-10 08:30:00

fin : 2026-09-10 16:00:00

Date(s) :

2026-09-10

6 heures de marche, 20 km, 870 m de dénivelé, difficulté 4/5 (randonneur confirmé !).

Jeudi 10 septembre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers SONDERNACH et le PETIT BALLON. De superbes paysages qui se méritent !

Départ à 8 h 30 place de la Gare à Munster en covoiturage, repas tiré du sac. 6 heures de marche, 20 km, 870 m de dénivelé, difficulté 4/5 (randonneur confirmé !). Guide Jean-Claude CHARLES tel 06 36 75 75 91.

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 75 75 91

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English :

6-hour hike, 20 km, 870 m elevation gain, difficulty level 4/5 (for experienced hikers!).

L’événement Club vosgien Sondernach Petit Ballon Munster a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster