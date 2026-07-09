Club Vosgien Le Frankenthal par le sentier de la Bloy Munster
jeudi 20 août 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Club Vosgien Le Frankenthal par le sentier de la Bloy
Place de la Gare Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20 13:30:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
Date(s) :
2026-08-20
3 h 30 de marche, 8 km, 400 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).
Jeudi 20 août 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée au FRANKENTHAL par le SENTIER DE LA BLOY. Des sentiers rocheux et escarpés au milieu de paysages d’un cirque glaciaire.
Départ à 13 h 30 place de la Gare à Munster en covoiturage, 3 h 30 de marche, 8 km, 400 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide Jacques BUHLER tel 06 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com
Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .
Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com
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English :
3 hours and 30 minutes of walking, 8 km, 400 m elevation gain, difficulty level 3/5 (hiker).
L’événement Club Vosgien Le Frankenthal par le sentier de la Bloy Munster a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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