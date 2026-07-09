Informations pratiques

Munster

Flore du Grand Ballon et visite d’une ferme auberge avec dégustation

1 rue du Couvent Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 14:30:00

fin : 2026-08-21 17:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Découverte du plus haut sommet des Vosges, site protégé unique. Avec Fabien Dupont, animateur Natura 2000 du site, qui vous fera découvrir sa faune, sa flore et son histoire. Cette balade se terminera agréablement par une dégustation dans une ferme auberge.

Découverte du plus haut sommet des Vosges, site protégé unique. Avec Fabien Dupont, animateur Natura 2000 du site, qui vous fera découvrir sa faune, sa flore et son histoire. Cette balade se terminera agréablement par une dégustation dans une ferme auberge.

Dans le cadre de la programmation estivale 2026 du Tétras 1139 au Col de la Schlucht organisée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Inscriptions, renseignements et horaires d’ouverture de l’accueil du public

Accueil au Tétras 1139 Col de la Schlucht

Horaires variables selon la saison. Ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

03 89 77 90 30 / schlucht@parc-ballons-vosges.fr

https://www.parc-ballons-vosges.fr/ .

1 rue du Couvent Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Explore the highest peak in the Vosges, a unique protected site. Join Fabien Dupont, the site’s Natura 2000 guide, who will introduce you to its flora, fauna, and history. This hike will end on a pleasant note with a tasting at a farm inn.

L’événement Flore du Grand Ballon et visite d’une ferme auberge avec dégustation Munster a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster