Informations pratiques

Munster

Club vosgien Le sentier du Vignoble à Turckheim

Place de la gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-25 17:30:00

Date(s) :

2026-08-25

2 h 30 de marche, 6 km, 220 m de dénivelé, facile (1/5).

Mardi 25 août 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une balade sur le SENTIER DU VIGNOBLE à TURCKHEIM. Magnifiques panoramas sur les vignes qui commencent à prendre leurs couleurs automnales.

Départ à 14 heures place de la Gare à Munster en covoiturage, 2 h 30 de marche, 6 km, 220 m de dénivelé, facile (1/5). Guide Gérard HEINRICH tel 06 31 86 77 38 ghcwihr@orange.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 86 77 38 ghcwihr@orange.fr

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English :

2 hours and 30 minutes of walking, 6 km, 220 m elevation gain, easy (1/5).

L’événement Club vosgien Le sentier du Vignoble à Turckheim Munster a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster