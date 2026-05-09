Munster

Jeudi du parc Hartmann La Gregoria

Parc Hartmann Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Laissez-vous entraîner dans une ambiance conviviale, festive et pleine de bonne humeur avec La Gregoria et la Bande à JM !

Le concept est simple, un événement est programmé tous les jeudis au Parc Hartmann du 2 juillet au 27 août 2026, dans le but de mettre en lumière la culture musicale et de favoriser le vivre ensemble lors des beaux jours d’été.

Le rendez-vous hebdomadaire des Munstériens et des visiteurs !

Cette année une programmation estivale sera orchestrée par la ville avec des animations spectacles, concerts, soirées dansantes. Les associations participantes vous proposeront un point de restauration et une buvette chaque soir, dans une ambiance guinguette.

Concert par l’orchestre d’accordéons la Gregoria et la bande à Jm de 19h à 23h .

Parc Hartmann Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 95 84 mklinger@ville-munster68.fr

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English :

Let La Gregoria and the JM Band sweep you up in their friendly, festive, and cheerful atmosphere!

L’événement Jeudi du parc Hartmann La Gregoria Munster a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster