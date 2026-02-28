Concert vocal de fin de stage du Kleebach Munster vendredi 21 août 2026.

Munster

Concert vocal de fin de stage du Kleebach

5 route du Kleebach Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Venez assister au concert de restitution des stagiaires du Kleebach, fruit d’un travail vocal intensif et passionné. Un moment musical riche en émotions.

Concert vocal de fin de stage du Kleebach

Venez assister au concert de restitution des stagiaires du Kleebach, fruit d’un travail vocal intensif et passionné. Un moment musical riche en émotions, où les voix se mêlent pour partager le résultat d’une semaine de pratique et de découverte artistique. .

5 route du Kleebach Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 75 00

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English :

Come see the Kleebach trainees’ recital, the result of intensive and passionate vocal training. A musical experience rich in emotion.

L’événement Concert vocal de fin de stage du Kleebach Munster a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster