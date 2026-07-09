Informations pratiques

Munster

Club vosgien Saint Amé Massif du FOSSARD

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 08:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

6 h 30 de marche, 18 km, 720 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Samedi 22 août 2026 (annule et remplace la rando prévue sur le programme le dimanche 23 août) le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée à SAINT AMÉ et dans le MASSIF DU FOSSARD. Le patrimoine historique et archéologique de ce massif témoigne de son occupation très ancienne, héritage d’une présence religieuse, militaire et pastorale.

Départ à 8 heures place de la Gare à Munster en covoiturage, repas tiré du sac. 6 h 30 de marche, 18 km, 720 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Inscription souhaitée auprès du guide Jean-Marc PAULI tel 06 88 76 96 76 jean-marc.pauli@sfr.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 76 96 76 jean-marc.pauli@sfr.fr

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English :

6.5-hour hike, 18 km, 720 m elevation gain, difficulty level 3/5 (hiker).

L’événement Club vosgien Saint Amé Massif du FOSSARD Munster a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster