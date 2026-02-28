Concert violon et orgue Munster
Concert violon et orgue Munster vendredi 4 septembre 2026.
Munster
Concert violon et orgue
place du Marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04 20:30:00
fin : 2026-09-04 22:30:00
Date(s) :
2026-09-04
Un programme riche et expressif, où virtuosité et sensibilité se rencontrent dans un cadre propice à l’émotion musicale.
Concert violon et orgue Natacha Triadou & Daniel Pandolfo.
Laissez-vous emporter par un dialogue musical raffiné entre le violon et l’orgue, porté par Natacha Triadou et Daniel Pandolfo. Un programme riche et expressif, où virtuosité et sensibilité se rencontrent dans un cadre propice à l’émotion musicale. .
place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80
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English :
A rich and expressive program in which virtuosity and sensitivity come together in a setting that fosters musical emotion.
L’événement Concert violon et orgue Munster a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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