Informations pratiques

Munster

Club Vosgien Circuit du Ventron

place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18 08:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-08-18

5 h 30 de marche, 13 km, 650 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Mardi 18 août 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose de faire le CIRCUIT DU VENTRON en passant par l’Ermitage du père Joseph, Site classé à 900 m d’altitude, avec une très belle vue sur le village de Ventron.

Départ à 8 heures place de la Gare à Munster en covoiturage, repas tiré du sac. 5 h 30 de marche, 13 km, 650 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Inscription souhaitée avant le 16 août auprès du guide Jean-Daniel CHAPOT tel 07 85 58 79 22 jean-daniel.chapot@orange.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 7 85 58 79 22 jean-daniel.chapot@orange.fr

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English :

5.5-hour hike, 13 km, 650 m elevation gain, difficulty level 3/5 (hiker).

L’événement Club Vosgien Circuit du Ventron Munster a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster