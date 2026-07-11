Informations pratiques

Munster

Tour de la Vallée de Munster en randonnée accompagnée

Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-19 00:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-19

Une itinérance de 5 jours pour explorer les plus beaux recoins de la Vallée de Munster entre sommets, refuges et moments de partage.

Une aventure en itinérance de 5 jours sur un superbe tour en boucle au cœur de la Vallée de Munster. Au programme crêtes panoramiques, sentiers sauvages et sommets emblématiques mais aussi vie en refuge, cuisine maison aux produits locaux et surtout du partage et de la convivialité ! .

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 35 21 75 05 contact@lesrandosdemartin.fr

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English :

A 5-day trek to explore the most beautiful corners of the Munster Valley, taking in mountain peaks, mountain huts, and moments of togetherness.

L’événement Tour de la Vallée de Munster en randonnée accompagnée Munster a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster