Atelier de découverte de la rivière Les Pieds dans l’Eau Saint-Affrique vendredi 10 juillet 2026.

Saint-Affrique

Atelier de découverte de la rivière Les Pieds dans l’Eau

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Une belle occasion d’apprendre en s’amusant, de se reconnecter à la nature et de porter un autre regard sur la rivière !

Le Quai propose une animation nature originale avec l’association Millefeuilles Les pieds dans l’eau , un atelier ludique et pédagogique autour de la découverte de la rivière.

Au programme observation et exploration des espèces présentes dans la Sorgues, pour mieux comprendre la richesse de ce milieu naturel qui nous entoure. Accompagnés d’animateurs passionnés, les participants pourront mettre les pieds dans l’eau, partir à la recherche de petits habitants aquatiques et en apprendre davantage sur leur rôle dans l’écosystème.

Cet atelier est ouvert aux enfants à partir de 7 ans, avec la présence obligatoire d’un adulte.

Sur inscription .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

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English :

A great opportunity to learn while having fun, reconnect with nature, and see the river in a whole new light!

L’événement Atelier de découverte de la rivière Les Pieds dans l’Eau Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)