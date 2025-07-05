Découverte des Associations Initiation à la danse country Saint-Affrique
Découverte des Associations Initiation à la danse country Saint-Affrique mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Affrique
Découverte des Associations Initiation à la danse country
Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit sur inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Dans le cadre du projet À la découverte des associations , le Quai vous propose de partir à la découverte de l’association St Aff Country Dance.
Destiné aux ados et aux adultes, cet atelier permettra de s’initier à la danse country en ligne, dans une ambiance conviviale et dynamique. Au programme apprentissage des pas de base, enchaînements accessibles à tous et découverte de chorégraphies simples, sur des musiques variées et récentes, pas uniquement country, pour le plaisir de tous.
L’animation se déroulera en extérieur si les conditions le permettent. En cas de forte chaleur, elle sera organisée dans la salle d’animation du Quai, climatisée, afin de garantir le confort des participants.
Atelier sur inscription .
Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the %AB %C0 project, “Discovering Nonprofits %BB,” Le Quai invites you to %E0 discover the St. Aff Country Dance nonprofit.
L’événement Découverte des Associations Initiation à la danse country Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)
- Collecte d’Eté Don de Sang Saint-Affrique 30 juin 2026
- Sport en Famille Découverte du Padel Saint-Affrique 1 juillet 2026
- Les Vendredis en Musique Saint-Affrique 3 juillet 2026
- Marché aux Puces Saint-Affrique 4 juillet 2026
- Baignade à La Gravière Saint-Affrique 5 juillet 2026