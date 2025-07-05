Saint-Affrique

Découverte des Associations Initiation à la danse country

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit sur inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Dans le cadre du projet À la découverte des associations , le Quai vous propose de partir à la découverte de l’association St Aff Country Dance.

Destiné aux ados et aux adultes, cet atelier permettra de s’initier à la danse country en ligne, dans une ambiance conviviale et dynamique. Au programme apprentissage des pas de base, enchaînements accessibles à tous et découverte de chorégraphies simples, sur des musiques variées et récentes, pas uniquement country, pour le plaisir de tous.

L’animation se déroulera en extérieur si les conditions le permettent. En cas de forte chaleur, elle sera organisée dans la salle d’animation du Quai, climatisée, afin de garantir le confort des participants.

Atelier sur inscription .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the %AB %C0 project, “Discovering Nonprofits %BB,” Le Quai invites you to %E0 discover the St. Aff Country Dance nonprofit.

L’événement Découverte des Associations Initiation à la danse country Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)