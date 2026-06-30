Saint-Affrique

Sport en Famille Découverte du Padel

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

gratuit sur inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Le Quai, en partenariat avec le Service des Sports de la Ville, vous invite à une matinée sportive en famille !

Parents et enfants dès 6 ans pourront s’initier gratuitement au padel, lors d’une séance encadrée par David du Service des Sports.

Deux créneaux au choix 10h et 11h

Rendez-vous aux terrains de padel.

Inscription obligatoire .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English :

Le Quai, in partnership with the City’s Sports Department, invites you to a family sports morning!

L’événement Sport en Famille Découverte du Padel Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)