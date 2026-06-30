Sport en Famille Découverte du Padel Saint-Affrique
Sport en Famille Découverte du Padel Saint-Affrique mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Affrique
Sport en Famille Découverte du Padel
Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
gratuit sur inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Le Quai, en partenariat avec le Service des Sports de la Ville, vous invite à une matinée sportive en famille !
Parents et enfants dès 6 ans pourront s’initier gratuitement au padel, lors d’une séance encadrée par David du Service des Sports.
Deux créneaux au choix 10h et 11h
Rendez-vous aux terrains de padel.
Inscription obligatoire .
Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
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English :
Le Quai, in partnership with the City’s Sports Department, invites you to a family sports morning!
L’événement Sport en Famille Découverte du Padel Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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