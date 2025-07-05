Saint-Affrique

Exposition Rambalh

6 Place Painlevé Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit sans inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-06

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-07-06

Petites curiosités pour de grandes merveilles, le cabinet de curiosités des dons des habitants de Saint-Affrique.

Depuis plus de 30 ans les habitants du Saint-Affricain et au delà, donnent au Service Municipal de la Maison de la Mémoire de nombreux objets, divers et de toutes époques, au profit des visiteurs pour leur en faire découvrir l’histoire et le patrimoine.

Sans chichis ni blablas, c’est une partie de ces petits trésors de greniers, caves et autres qu’il vous est proposée de venir découvrir. .

6 Place Painlevé Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 07 31 mairie@ville-saintaffrique.fr

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English :

Small curiosities that hold great wonders: the cabinet of curiosities featuring donations from the residents of Saint-Affrique.

L’événement Exposition Rambalh Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)