Saint-Affrique

Cinéma Les Parfaits

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-08

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14

Chez les Toussaint, du grand-père au petit dernier, l’arnaque est un art qui rapporte. Poursuivis, ils doivent fuir.

Seule option ? Emprunter l’identité d’une famille sans histoire les Parfait et se réfugier…en Écosse. Entre des collègues trop curieux et une mystérieuse voisine, leur double vie va rapidement se compliquer les faux Parfait se retrouvent face au coup d’une vie. Plans démentiels, déguisements fous, gadgets étonnants pour réussir, notre famille pas comme les autres va devoir prouver qu’elle est plus que parfaite.

24 juin 2026 en salle | 1h 34min | Comédie

De Ludovic Bernard Par Ludovic Bernard, Laurent Turner

Avec Audrey Fleurot, Ramzy Bedia, Alan Cumming .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

In the Toussaint family, from the grandfather down to the youngest child, scamming is a lucrative art. With the law on their heels, they must flee.

L’événement Cinéma Les Parfaits Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)