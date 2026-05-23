Atelier de découverte des produits bien-être issus de la mer Auray
Atelier de découverte des produits bien-être issus de la mer Auray lundi 22 juin 2026.
Auray
Atelier de découverte des produits bien-être issus de la mer
8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Marie, naturopathe chez Alré bio, vous présentera tous les bienfaits des produits issus de la mer et leur utilisation. Vous découvrirez les vertus du sérum de quinton, du collagène marin, du magnésium et bien d’autres encore…
Inscription en ligne .
8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier de découverte des produits bien-être issus de la mer Auray a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Auray (Morbihan)
- Les misérables Auray 27 mai 2026
- MELODIE FONTAINE THEATRE A L’OUEST Auray 28 mai 2026
- SHAME OF THRONES THEATRE A L’OUEST Auray 29 mai 2026
- Les Veillées complètement ZIZO Auray 30 mai 2026
- Festival Gouzout Place du Golhérez Auray 30 mai 2026