Auray

Atelier de découverte des produits bien-être issus de la mer

8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Marie, naturopathe chez Alré bio, vous présentera tous les bienfaits des produits issus de la mer et leur utilisation. Vous découvrirez les vertus du sérum de quinton, du collagène marin, du magnésium et bien d’autres encore…

Inscription en ligne .

8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

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English :

L’événement Atelier de découverte des produits bien-être issus de la mer Auray a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon