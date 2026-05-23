Initiation à la réflexologie plantaire explorer les bienfaits sur le corps et l’esprit Auray
Initiation à la réflexologie plantaire explorer les bienfaits sur le corps et l’esprit Auray mardi 23 juin 2026.
Auray
Initiation à la réflexologie plantaire explorer les bienfaits sur le corps et l’esprit
8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Et si prendre soin de vos pieds vous aidait à avancer plus sereinement dans la vie ? Participez à un atelier convivial pour découvrir la réflexologie plantaire, ses bases, ses bienfaits et l’approche de Juliette Etul, réflexologue. Vous apprendrez à repérer certaines zones dites réflexes sous votre pied. Elle vous partagera 4 à 5 recettes simples d’auto-réflexologie à pratiquer chez vous pour améliorer votre quotidien. Un moment pour apprendre, échanger et prendre soin de soi en toute simplicité.
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8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57
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English :
L’événement Initiation à la réflexologie plantaire explorer les bienfaits sur le corps et l’esprit Auray a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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