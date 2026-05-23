Atelier de cuisine végétale d’été fraîcheur, soleil et gourmandise Auray
Atelier de cuisine végétale d’été fraîcheur, soleil et gourmandise Auray lundi 15 juin 2026.
Auray
Atelier de cuisine végétale d’été fraîcheur, soleil et gourmandise
8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
Avec Viviane, correspondante locale AVF (Association végétarienne de France) vous réaliserez un gratin d’aubergines IG bas, une gelée de carottes à l’orange, des cerises au jus accompagnées d’une chantilly végétale, ainsi que des cookies polenta citron. Pour clore l’après-midi, vous dégusterez un bissap maison, boisson africaine rafraîchissante à base de fleurs d’hibiscus.
Inscription en ligne .
8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57
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English :
L’événement Atelier de cuisine végétale d’été fraîcheur, soleil et gourmandise Auray a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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