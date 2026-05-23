Auray

Atelier de cuisine végétale d’été fraîcheur, soleil et gourmandise

8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

Avec Viviane, correspondante locale AVF (Association végétarienne de France) vous réaliserez un gratin d’aubergines IG bas, une gelée de carottes à l’orange, des cerises au jus accompagnées d’une chantilly végétale, ainsi que des cookies polenta citron. Pour clore l’après-midi, vous dégusterez un bissap maison, boisson africaine rafraîchissante à base de fleurs d’hibiscus.

Inscription en ligne .

8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

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English :

L’événement Atelier de cuisine végétale d’été fraîcheur, soleil et gourmandise Auray a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon