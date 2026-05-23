Auray

Réalisez une Fresque du littoral avec Surfrider Foundation !

8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Avec Anne et Véronique de l’association Surfrider Foundation, venez créer une fresque du littoral des côtes bretonnes ! La Fresque du Littoral vise à transmettre les fondamentaux du fonctionnement des littoraux et à questionner les activités humaines, les risques et les solutions. Dans cet atelier, venez reconstruire le système complexe de la biodiversité côtière et marine bretonne en interagissant avec des supports visuels (cartes, fresque, illustrations), en débattant et en questionnant. L’atelier sera réparti entre des temps en sous-groupes et en grand groupe, vous permettant d’alterner observation, déduction, échanges et moments créatifs. La Fresque du Littoral est une création de l’association Surfrider Foundation Europe.

Inscription en ligne .

8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

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L’événement Réalisez une Fresque du littoral avec Surfrider Foundation ! Auray a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon