Atelier de découverte filage de la laine CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Atelier de découverte filage de la laine

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Je me nomme Sylvie Delacour, FEUTRIÈRE, Artisan d’Art dans les Hautes-Pyrénées.

Je crée donc des objets en laine feutrée. Le propre de la feutrière est de créer sans couture ce qui demande réflexion lors de la conception.

Au moment de la tonte des brebis, je récolte la laine dans les bergeries locales avec l’aide des tondeurs. Je sélectionne les différentes qualités de laine que je trie, lave et sèche en petite quantité. Suivant les fibres, je confectionne divers objets naturels, utiles et écologiques dans une démarche solidaire envers les éleveurs locaux pour valoriser leur profession si utile au paysage pyrénéen.

Durant 2h, je vous propose de découvrir mon univers et cette belle matière à travers une initiation au filage de la laine.

Tarif 6 €

Inscriptions au 05 62 92 52 56 places limitées

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

%AB My name is Sylvie Delacour, a FELTMAKER and artisan in the Hautes-Pyrénées.

I create objects out of felted wool. The hallmark of felting is creating %ABseamless%BB pieces, which requires careful thought during the design process.

When it’s time to shear the sheep, I collect the wool from local sheepfolds with the help of the shearers. I select different grades of wool, which I sort, wash, and dry in small batches. Depending on the fibers, I craft various natural, useful, and eco-friendly items as part of a solidarity initiative with local shepherds to support their profession, which is so vital to the Pyrenean landscape.

Over the course of two hours, I invite you to discover my world and this beautiful material through an introduction to wool spinning. %BB

Price: 6 ?

Register at 05 62 92 52 56—limited spaces available

L’événement Atelier de découverte filage de la laine Cauterets a été mis à jour le 2026-06-22 par Parc National des Pyrénées|CDT65