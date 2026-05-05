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Atelier de dessin botanique pour enfants, 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France, Paris

Atelier de dessin botanique pour enfants, 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France, Paris

Atelier de dessin botanique pour enfants, 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France, Paris mercredi 13 mai 2026.

Lieu : 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France

Adresse : 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Tarif : Tarifs : null 35€

Atelier de dessin botanique pour enfants 13 mai – 5 août, certains mercredis 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France Paris

Tarifs : null 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T18:45:00+02:00 – 2026-05-13T20:15:00+02:00
Fin : 2026-08-05T18:45:00+02:00 – 2026-08-05T20:15:00+02:00

À partir de végétaux issus de cueillettes de saison, vous serez guidé.e pas à pas dans un processus d’illustration au trait et en couleurs, où chaque détail devient une porte d’entrée vers l’imaginaire.

Pour cet atelier, nul besoin de savoir « bien dessiner » : on s’autorise à explorer, à écouter sa main et son regard, à laisser émerger une interprétation unique et personnelle du végétal. Vous apprendrez à traduire une plante non pas seulement comme elle est, mais comme elle vous parle.

Tout le matériel est fourni.

Durée : 1h30

Activité organisée par Francesca – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-de-dessin-botanique-pour-enfants-7983

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Un atelier ludique, créatif et pédagogique Nature Atelier nature

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