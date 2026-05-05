Atelier de dessin botanique pour enfants, 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France, Paris

Atelier de dessin botanique pour enfants 13 mai – 5 août, certains mercredis 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France Paris

Tarifs : null 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T18:45:00+02:00 – 2026-05-13T20:15:00+02:00

Fin : 2026-08-05T18:45:00+02:00 – 2026-08-05T20:15:00+02:00

À partir de végétaux issus de cueillettes de saison, vous serez guidé.e pas à pas dans un processus d’illustration au trait et en couleurs, où chaque détail devient une porte d’entrée vers l’imaginaire.

Pour cet atelier, nul besoin de savoir « bien dessiner » : on s’autorise à explorer, à écouter sa main et son regard, à laisser émerger une interprétation unique et personnelle du végétal. Vous apprendrez à traduire une plante non pas seulement comme elle est, mais comme elle vous parle.

Tout le matériel est fourni.

Durée : 1h30

Activité organisée par Francesca – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-de-dessin-botanique-pour-enfants-7983

45 Rue Bichat, 75010 Paris, France 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France Paris 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-de-dessin-botanique-pour-enfants-7983 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-de-dessin-botanique-pour-enfants-7983 »}]

Un atelier ludique, créatif et pédagogique Nature Atelier nature