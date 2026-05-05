Atelier de dessin botanique pour enfants, 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France, Paris
Atelier de dessin botanique pour enfants, 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France, Paris mercredi 13 mai 2026.
Atelier de dessin botanique pour enfants 13 mai – 5 août, certains mercredis 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France Paris
Tarifs : null 35€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T18:45:00+02:00 – 2026-05-13T20:15:00+02:00
Fin : 2026-08-05T18:45:00+02:00 – 2026-08-05T20:15:00+02:00
À partir de végétaux issus de cueillettes de saison, vous serez guidé.e pas à pas dans un processus d’illustration au trait et en couleurs, où chaque détail devient une porte d’entrée vers l’imaginaire.
Pour cet atelier, nul besoin de savoir « bien dessiner » : on s’autorise à explorer, à écouter sa main et son regard, à laisser émerger une interprétation unique et personnelle du végétal. Vous apprendrez à traduire une plante non pas seulement comme elle est, mais comme elle vous parle.
Tout le matériel est fourni.
Durée : 1h30
Activité organisée par Francesca – Herbaliste
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-de-dessin-botanique-pour-enfants-7983
45 Rue Bichat, 75010 Paris, France 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France Paris 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-de-dessin-botanique-pour-enfants-7983 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-de-dessin-botanique-pour-enfants-7983 »}]
Un atelier ludique, créatif et pédagogique Nature Atelier nature
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