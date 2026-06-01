Atelier de dessin : créer une silhouette de mode, L’Esquisse – hôtel culturel, Barbizon
Atelier de dessin : créer une silhouette de mode, L’Esquisse – hôtel culturel, Barbizon samedi 6 juin 2026.
Atelier de dessin : créer une silhouette de mode 6 et 7 juin L’Esquisse – hôtel culturel Seine-et-Marne
Ouvert à tout âge ; Tarif : 30€ ; Réservation au 01 85 45 01 00 ou par mail contact@lesquissebarbizon.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Dans le cadre du thème « La mode et l’art » proposé par le Château de Fontainebleau, l’atelier de dessin animé par Margot van Huijkelom se tiendra à L’Esquisse, hôtel culturel à Barbizon.
Ouvert à tous les âges et accessible aux débutants, cet atelier invite à explorer la création d’une silhouette de mode. À partir d’une base préparée, Margot partage sa méthode et ses techniques mixtes pour transformer le dessin en une œuvre élégante et expressive. Un moment de création unique, où mode et art se rencontrent.
L’Esquisse – hôtel culturel 73 Grande Rue, 77630 Barbizon Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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