Œuvres de l’artiste peintre et dessinatrice de mode Margot van Huijkelom : dialogue entre mode et peinture, L’Esquisse – hôtel culturel, Barbizon

Œuvres de l’artiste peintre et dessinatrice de mode Margot van Huijkelom : dialogue entre mode et peinture 2 – 14 juin L’Esquisse – hôtel culturel Seine-et-Marne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T11:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Margot van Huijkelom est artiste peintre et dessinatrice de mode. Son travail mêle illustration de mode et peinture, alliant élégance du trait et techniques mixtes. Elle a été révélée au grand public en dessinant les défilés de la Paris Fashion Week pour Le Monde et a réalisé pendant quatre ans des doubles pages pour Vogue Japan.

Ses œuvres sont également présentées dans des salons d’art internationaux, explorant la femme et le dialogue entre mode et peinture.

L’Esquisse – hôtel culturel 73 Grande Rue, 77630 Barbizon Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art