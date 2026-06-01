Œuvres de l’artiste peintre et dessinatrice de mode Margot van Huijkelom : dialogue entre mode et peinture, L’Esquisse – hôtel culturel, Barbizon
Œuvres de l’artiste peintre et dessinatrice de mode Margot van Huijkelom : dialogue entre mode et peinture, L’Esquisse – hôtel culturel, Barbizon mardi 2 juin 2026.
Œuvres de l’artiste peintre et dessinatrice de mode Margot van Huijkelom : dialogue entre mode et peinture 2 – 14 juin L’Esquisse – hôtel culturel Seine-et-Marne
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T11:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00
Margot van Huijkelom est artiste peintre et dessinatrice de mode. Son travail mêle illustration de mode et peinture, alliant élégance du trait et techniques mixtes. Elle a été révélée au grand public en dessinant les défilés de la Paris Fashion Week pour Le Monde et a réalisé pendant quatre ans des doubles pages pour Vogue Japan.
Ses œuvres sont également présentées dans des salons d’art internationaux, explorant la femme et le dialogue entre mode et peinture.
L’Esquisse – hôtel culturel 73 Grande Rue, 77630 Barbizon Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
À voir aussi à Barbizon (Seine-et-Marne)
- Au-delà des lignes : dialogue entre les peintures-gravures de Renaud Allirand et les sculptures d’Édouard Hervé, Galerie l’Angélus, Barbizon 5 juin 2026
- Barbizon Jazz Inn 2026 Parc de la Mairie Barbizon 5 juin 2026
- Atelier de dessin : créer une silhouette de mode, L’Esquisse – hôtel culturel, Barbizon 6 juin 2026
- Carnet de voyage en forêt : réalisation de croquis sur le motif, Musée-atelier Théodore Rousseau, annexe du Musée départemental des peintres de Barbizon, Barbizon 7 juin 2026
- Par Monts et par Bois, sur les pas du peintre Théodore Rousseau et du critique d’art Théophile Thoré, Musée départemental des peintres de Barbizon, Barbizon 13 juin 2026