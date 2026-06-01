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Œuvres de l’artiste peintre et dessinatrice de mode Margot van Huijkelom : dialogue entre mode et peinture, L’Esquisse – hôtel culturel, Barbizon

Œuvres de l’artiste peintre et dessinatrice de mode Margot van Huijkelom : dialogue entre mode et peinture, L’Esquisse – hôtel culturel, Barbizon

Œuvres de l’artiste peintre et dessinatrice de mode Margot van Huijkelom : dialogue entre mode et peinture, L’Esquisse – hôtel culturel, Barbizon mardi 2 juin 2026.

Lieu : L'Esquisse – hôtel culturel

Adresse : 73 Grande Rue, 77630 Barbizon

Ville : 77630 Barbizon

Département : Seine-et-Marne

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : Accès libre

Œuvres de l’artiste peintre et dessinatrice de mode Margot van Huijkelom : dialogue entre mode et peinture 2 – 14 juin L’Esquisse – hôtel culturel Seine-et-Marne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T11:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Margot van Huijkelom est artiste peintre et dessinatrice de mode. Son travail mêle illustration de mode et peinture, alliant élégance du trait et techniques mixtes. Elle a été révélée au grand public en dessinant les défilés de la Paris Fashion Week pour Le Monde et a réalisé pendant quatre ans des doubles pages pour Vogue Japan.
Ses œuvres sont également présentées dans des salons d’art internationaux, explorant la femme et le dialogue entre mode et peinture.

L’Esquisse – hôtel culturel 73 Grande Rue, 77630 Barbizon Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art

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