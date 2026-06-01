Carnet de voyage en forêt : réalisation de croquis sur le motif, Musée-atelier Théodore Rousseau, annexe du Musée départemental des peintres de Barbizon, Barbizon

Carnet de voyage en forêt : réalisation de croquis sur le motif Dimanche 7 juin, 14h30 Musée-atelier Théodore Rousseau, annexe du Musée départemental des peintres de Barbizon Seine-et-Marne

À partir de 8 ans ; Tarifs : 10€ (plein tarif), 7€ (tarif réduit), gratuit (enfant et autres sur justificatif) ; Réservation au 01 60 66 22 27

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Promenons-nous dans les bois, crayons en main. Observons, esquissons, capturons la beauté discrète des petites choses à nos pieds comme la silhouette majestueuse des arbres au-dessus de nos têtes. L’atelier propose de réaliser un mini carnet de voyage du printemps, où chaque page raconte un fragment dessiné de la nature. Une invitation à croquer sur le vif la poésie du vivant.

Atelier famille

Musée-atelier Théodore Rousseau, annexe du Musée départemental des peintres de Barbizon 55 Grande Rue, 77630 Barbizon Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art