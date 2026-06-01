Par Monts et par Bois, sur les pas du peintre Théodore Rousseau et du critique d’art Théophile Thoré, Musée départemental des peintres de Barbizon, Barbizon
Par Monts et par Bois, sur les pas du peintre Théodore Rousseau et du critique d’art Théophile Thoré, Musée départemental des peintres de Barbizon, Barbizon samedi 13 juin 2026.
Par Monts et par Bois, sur les pas du peintre Théodore Rousseau et du critique d’art Théophile Thoré Samedi 13 juin, 14h30 Musée départemental des peintres de Barbizon Seine-et-Marne
Gratuit ; Réservation et informations au 01 60 66 22 27
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Amateurs de grandes randonnées et amis sportifs, rejoignez-nous pour ce challenge de 22 (demi-boucle) ou 37 km (boucle entière) ! Dominique Horbez (AFF) nous fera revivre la célèbre promenade du peintre Théodore Rousseau et de son ami le critique d’art Théophile Thoré à l’automne 1847.
Départ du Musée des peintres de Barbizon
Dans le cadre des Nuits des forêts
Musée départemental des peintres de Barbizon 92 Grande Rue, 77630 Barbizon Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 66 22 27 »}]
Festival de l’histoire de l’art
© Musée départemental des peintres de Barbizon
À voir aussi à Barbizon (Seine-et-Marne)
- Œuvres de l’artiste peintre et dessinatrice de mode Margot van Huijkelom : dialogue entre mode et peinture, L’Esquisse – hôtel culturel, Barbizon 2 juin 2026
- Au-delà des lignes : dialogue entre les peintures-gravures de Renaud Allirand et les sculptures d’Édouard Hervé, Galerie l’Angélus, Barbizon 5 juin 2026
- Barbizon Jazz Inn 2026 Parc de la Mairie Barbizon 5 juin 2026
- Atelier de dessin : créer une silhouette de mode, L’Esquisse – hôtel culturel, Barbizon 6 juin 2026
- Carnet de voyage en forêt : réalisation de croquis sur le motif, Musée-atelier Théodore Rousseau, annexe du Musée départemental des peintres de Barbizon, Barbizon 7 juin 2026