Par Monts et par Bois, sur les pas du peintre Théodore Rousseau et du critique d’art Théophile Thoré, Musée départemental des peintres de Barbizon, Barbizon

Par Monts et par Bois, sur les pas du peintre Théodore Rousseau et du critique d’art Théophile Thoré Samedi 13 juin, 14h30 Musée départemental des peintres de Barbizon Seine-et-Marne

Gratuit ; Réservation et informations au 01 60 66 22 27

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Amateurs de grandes randonnées et amis sportifs, rejoignez-nous pour ce challenge de 22 (demi-boucle) ou 37 km (boucle entière) ! Dominique Horbez (AFF) nous fera revivre la célèbre promenade du peintre Théodore Rousseau et de son ami le critique d’art Théophile Thoré à l’automne 1847.

Départ du Musée des peintres de Barbizon

Dans le cadre des Nuits des forêts

Musée départemental des peintres de Barbizon 92 Grande Rue, 77630 Barbizon Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 66 22 27 »}]

Festival de l’histoire de l’art

© Musée départemental des peintres de Barbizon