Au-delà des lignes : dialogue entre les peintures-gravures de Renaud Allirand et les sculptures d’Édouard Hervé, Galerie l’Angélus, Barbizon
Au-delà des lignes : dialogue entre les peintures-gravures de Renaud Allirand et les sculptures d’Édouard Hervé, Galerie l’Angélus, Barbizon vendredi 5 juin 2026.
Au-delà des lignes : dialogue entre les peintures-gravures de Renaud Allirand et les sculptures d’Édouard Hervé 5 – 28 juin Galerie l’Angélus Seine-et-Marne
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00
Dialogue entre les peintures-gravures de Renaud Allirand et les sculptures d’Édouard Hervé, en écho lointain aux traditions de calligraphie et d’ornement du monde arabe
Cette exposition réunit les œuvres de Renaud Allirand et Édouard Hervé autour d’un dialogue entre peinture-gravure et sculpture. Les œuvres de Renaud Allirand déploient un réseau de lignes libres et vibrantes, proches d’une écriture en mouvement, où le geste devient trace et rythme. En regard, les sculptures d’Édouard Hervé inscrivent dans l’espace des formes épurées, jouant de l’équilibre, de la tension et du vide. Entre surface et volume, les deux artistes invitent à franchir la ligne pour entrer dans un espace sensible où se rencontrent trait, forme et poésie, en écho lointain aux traditions de calligraphie et d’ornement du monde arabe.
Galerie l’Angélus 34 Grande Rue, 77630 Barbizon Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Peinture et gravure de Renaud Allirand, sculpture d’Edouard Hervé
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